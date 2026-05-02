СПГ-танкер пытается пройти через Ормузский пролив, чтобы доставить газ в Индию

Супертанкер Sarv Shakti, направляющийся в Индию под флагом Маршалловых островов, пытается пройти через Ормузский пролив, гружёный 45 тысячами тонн сжиженного газа. Покупателями топлива значится индийская государственная компания Indian Oil Corporation. Об этом пишет Bloomberg, проанализировав данные мониторинговых сервисов.

Корабль идёт, по данным агентства, в северном направлении в сторону иранских островов Ларак и Кешм и в направлении Оманского залива. В Персидский залив танкер прибыл ещё в начале февраля. Предположительно, судно может преодолеть Ормуз за 10-14 часов. Дальнейший маршрут танкера неизвестен, так в районе действуют средства РЭБ, что делает судно «невидимым» для радаров.

Если Sarv Shakti справится с задачей, то станет первым танкером, связанным с Индией, с успехом преодолевшим пролив. Сейчас движение через Ормузский пролив практически остановилось.

Ранее министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого отдельное внимание было уделено пропуску российских судов через Ормузский пролив. Переговоры стали развитием встречи президента России Владимира Путина с Аббасом Аракчи, которая прошла в Санкт-Петербурге. Стороны обменялись мнениями о перспективах полного прекращения боевых действий, стабилизации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, а также затронули вопросы свободы судоходства.