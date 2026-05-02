2 мая, 11:25

В аэропорту Челябинска введены ограничения на приём и выпуск авиарейсов

Обложка © Life.ru

В аэропорту Челябинска (Баландино) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация. Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов, уточняется в сообщении агентства.

Пассажирам и встречающим рекомендуется следить за обновлениями информации на онлайн-табло аэропорта и на сайтах авиакомпаний. О снятии лимитов будет объявлено дополнительно. На фоне периодических ограничений в ряде аэропортов юга и центральной части России аналогичные меры ранее вводились в Сочи, Казани и других городах.

Росавиация: Во Внуково введены временные ограничения на полёты

Ранее сообщалось, что в Башкирии объявлен режим беспилотной опасности, в аэропорту Уфы введены временные ограничения на приём и выпуск рейсов. Жителей просят соблюдать меры безопасности: держаться подальше от окон, не выходить на улицу без необходимости и не приближаться к обломкам БПЛА.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
