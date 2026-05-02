2 мая, 10:57

В Башкирии объявили беспилотную опасность, в аэропорту Уфы ввели ограничения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

В Башкирии объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. Жителей просят соблюдать меры безопасности: держаться подальше от окон, не выходить на улицу без необходимости и не приближаться к обломкам БПЛА.

«В Республике Башкортостан объявлен режим «Беспилотная опасность», — говорится в сообщении.

Тем временем в аэропорту Уфы ввели временные ограничения, сообщили в Росавиации. В целях обеспечения безопасности полётов воздушная гавань временно не принимает и не выпускает авиарейсы.

Средства ПВО за сутки сбили 505 беспилотников ВСУ самолётного типа
Ранее силы ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник, летевший в стороны Москвы. По словам мэра Сергея Собянина, на месте работают экстренные службы. О последствиях «на земле» не сообщалось.

Матвей Константинов
