Средства ПВО за сутки сбили 505 беспилотников ВСУ самолётного типа
Средства ПВО на вооружении ВС РФ.
Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 505 беспилотников самолётного типа, принадлежавших киевскому режиму. Об этом сообщили в Минобороны
Помимо дронов, сбиты пять управляемых авиационных бомб. Также перехвачены два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.
В Московском регионе силами противовоздушной обороны ликвидирован за минувшую ночь были уничтожены семь украинских БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков работают специалисты, а ущерба на земле удалось избежать.
