Средства ПВО за сутки сбили 505 беспилотников ВСУ самолётного типа

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 505 беспилотников самолётного типа, принадлежавших киевскому режиму. Об этом сообщили в Минобороны

Помимо дронов, сбиты пять управляемых авиационных бомб. Также перехвачены два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.