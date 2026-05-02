Собянин: Силы ПВО уничтожили один беспилотник, летевший на Москву

Силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Есть ли последствия «на земле», не уточняется.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в телеграм-канале.

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Всего сбито 505 беспилотников ВСУ самолётного типа. Также уничтожены пять управляемых авиабомб.