Собянин: Силы ПВО уничтожили один беспилотник, летевший на Москву
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin
Силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Есть ли последствия «на земле», не уточняется.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в телеграм-канале.
Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Всего сбито 505 беспилотников ВСУ самолётного типа. Также уничтожены пять управляемых авиабомб.
