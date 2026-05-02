Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 10:02

Собянин: Силы ПВО уничтожили один беспилотник, летевший на Москву

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Есть ли последствия «на земле», не уточняется.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в телеграм-канале.

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков за минувшие сутки. Всего сбито 505 беспилотников ВСУ самолётного типа. Также уничтожены пять управляемых авиабомб.

Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar