«Врата в ад» открываются по ночам: жуткий гул из глубины пугает жителей Крайнего Севера

В городе Заполярный Мурманской области местные жители всё чаще жалуются на загадочный ночной гул, который они называют «звуками ада». О ситуации сообщает SHOT.

Среди населения давно бытует легенда о «воротах в ад», якобы находящихся на территории Кольской сверхглубокой скважины. Именно оттуда, по мнению горожан, и доносятся тревожные звуки.

Объект, построенный в 1970-х, стабильно притягивает диггеров и любителей заброшенных мест. Недавно туда приехали исследователи аномалий из Санкт-Петербурга. Они вооружились сверхчувствительным микрофоном и провели ночную запись. Ребята утверждают, что эксперимент удался: аппаратура зафиксировала странные вибрации и низкочастотный шум из глубины.

Впрочем, специалисты развеяли мистический флёр вокруг этой записи. Эксперты объяснили, что причиной служит обычная физика. В ясную и безветренную погоду, когда стихают посторонние помехи, до населённого пункта долетает гул авиалайнеров из Норвегии. До границы с этой страной — около десяти километров по прямой. Не исключено также, что шумовая нагрузка исходит от расположенных неподалёку промышленных предприятий.

Сама Кольская установка лишь подогревает интерес к происходящему. Она остаётся глубочайшей в мире скважиной, её ствол уходит вниз более чем на 12 километров. Бурение начали в 1970 году для изучения литосферы, но учёные столкнулись с аномально высокими температурами и постоянными поломками техники. В 90-х проект закрыли, и конструкция быстро обросла мифами. Главная легенда гласит, что исследователям удалось записать «крики из ада».