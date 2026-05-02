ОАЭ полностью открыли своё воздушное пространство

Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о полном открытии воздушного пространства страны. Об этом сообщает эмиратское государственное агентство WAM.

В ведомстве отменили введённые из-за ответных ударов Ирана ограничения. Операции в небе над государством возобновляются в полном объёме. Решение приняли «после всесторонней оценки» обстановки и условий безопасности, уточняется в сообщении.

Тем временем немецкие СМИ пишут, что на Аравийском полуострове нарастает напряжённость между Абу-Даби и Эр-Риядом, которая способна вылиться в полноценное противостояние. Причиной трения стал выход Объединённых Арабских Эмиратов из ОПЕК — эмиратская сторона намерена наращивать объёмы продажи чёрного золота и полагает, что её чрезмерно сковывают квоты, устанавливаемые саудовским королевством.