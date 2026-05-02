Дочь Малафеева открыла «портал в ад» своим видео об отказе отца купить ей машину

Дочь экс-футболиста Вячеслава Малафеева Ксения стала объектом хейта в соцсетях и привлекла к себе внимание СМИ, поскольку решила сама накопить на машину, а не пользоваться деньгами отца. Девушка выложила шуточные видео об отказе отца покупать авто и буквально открыла «портал в ад», некоторые восприняли всё всерьёз.

Ксения объяснила, что многим показалось странным, что её обеспеченный папа не может купить ей машину. Но, по её словам, он действительно не может (или не считает нужным), и она хочет накопить сама. Отец поддерживает её стремление всего добиваться своими силами, а не его деньгами.

Ранее Life.ru рассказывал, что бывшему голкиперу сборной России по футболу Вячеславу Малафееву могут заблокировать две компании: спортивную «Любытино-Слалом» (в 2025 году убыток 11,8 млн после прибыли годом ранее) и риэлторскую «М16 Групп» (никогда не сдавала отчётность). Обе могут признать банкротами.