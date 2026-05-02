«Не сдаётся»: Дочь Николая Дроздова объяснила затворничество ведущего «В мире животных»

Телеведущий Николай Дроздов завершил карьеру и почти перестал общаться с людьми из-за развившегося страха перед инфекциями. О состоянии учёного рассказала его дочь Елена.

По словам собеседницы 360.ru, на отца мог повлиять коронавирус. Она отметила, что многие её молодые друзья до сих пор страдают паранойей от любого чиха, паникуют при малейшем недомогании и вызывают скорую.

Дочь Дроздова уточнила, что это не связано с текущими проблемами его здоровья. Она добавила, что отец, как и её мать, занимается своим физическим состоянием. После операции двигательные функции учёного несколько ухудшились, но работа с тренером даёт результаты.

«В возрасте восстановление идёт не быстро, увы, но мама отметила, что стала легче ходить по лестницам. У неё, конечно, не было операции на колене. Надеюсь, что и папа тоже подтянется. Главное, что они не сдаются, занимаются здоровьем и адаптированно спортом, и с тренером, и дома», — добавила Елена.

Есть и другие объяснения затворничества Николая Дроздова. Его друг, художник Константин Мирошник, сказал, что телеведущий стесняется выходить на люди из-за необходимости пользоваться тростью. У 88-летнего телеведущего есть свой распорядок дня: он ждёт тёплой погоды, чтобы возобновить занятия скандинавской ходьбой. Помимо этого, профессор много времени уделяет чтению, просмотру передач, работе над лекциями и изучению испанского.