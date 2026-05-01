Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 10:16

Ведущий «В мире животных» забаррикадировался дома и живёт на пенсию, боясь подцепить заразу

Николай Дроздов завершил ТВ-карьеру из-за верминофобии после онкологии

Николай Дроздов. Обложка © ТАСС /Вадим Тараканов

Легендарный ведущий «В мире животных» Николай Дроздов полностью прекратил телевизионную карьеру. Причиной стала развившаяся на фоне онкологии верминофобия — панический страх подхватить инфекцию, сообщает Mash.

По данным канала, учёный практически перестал выходить на улицу. Любое взаимодействие с внешним миром он теперь считает потенциальной угрозой. Встречи, съёмки, корпоративы и даже дружеские посиделки — всё, где присутствует большое количество людей, Николай Николаевич отклоняет.

Источники утверждают, что любое перенапряжение, вирус или банальная простуда могут резко сказаться на его ослабленном организме. Из-за этого последние полгода телеведущий отказывается от всех коммерческих предложений и живёт исключительно на пенсию вместе со своей супругой.

Николай Дроздов уменьшился до 162 сантиметров с прежних 180
Ранее Life.ru рассказывал, что онкобольной телеведущий Николай Дроздов вышел в ремиссию после лечения. Профессору назначили реабилитацию — тренировки на спецтренажёрах с инструктором, чтобы укрепить спину, ноги и руки.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Николай Дроздов
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar