Ведущий «В мире животных» забаррикадировался дома и живёт на пенсию, боясь подцепить заразу
Николай Дроздов завершил ТВ-карьеру из-за верминофобии после онкологии
Николай Дроздов. Обложка © ТАСС /Вадим Тараканов
Легендарный ведущий «В мире животных» Николай Дроздов полностью прекратил телевизионную карьеру. Причиной стала развившаяся на фоне онкологии верминофобия — панический страх подхватить инфекцию, сообщает Mash.
По данным канала, учёный практически перестал выходить на улицу. Любое взаимодействие с внешним миром он теперь считает потенциальной угрозой. Встречи, съёмки, корпоративы и даже дружеские посиделки — всё, где присутствует большое количество людей, Николай Николаевич отклоняет.
Источники утверждают, что любое перенапряжение, вирус или банальная простуда могут резко сказаться на его ослабленном организме. Из-за этого последние полгода телеведущий отказывается от всех коммерческих предложений и живёт исключительно на пенсию вместе со своей супругой.
Ранее Life.ru рассказывал, что онкобольной телеведущий Николай Дроздов вышел в ремиссию после лечения. Профессору назначили реабилитацию — тренировки на спецтренажёрах с инструктором, чтобы укрепить спину, ноги и руки.
