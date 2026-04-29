Друг Николая Дроздова рассказал, почему телеведущий перестал появляться на людях

88-летний телеведущий Николай Дроздов стесняется появляться на людях, поскольку не может ходить без трости. Об этом Kp.ru рассказал его друг художник Константин Мирошник.

По его словам, у Дроздова собственный распорядок дня и сейчас он ждёт хорошей погоды, чтобы вновь заняться скандинавской ходьбой. Кроме того, профессор много читает, смотрит передачи, работает со своими лекциями и учит испанский язык.

«Николай Николаевич сейчас ходит или с палочкой, опирается на неё, или чаще с двумя палочками для скандинавской ходьбы. Дело в том, что у него есть проблемы с ногой — они под контролем, но приходиться опираться на палочку. А он не хочет, чтобы его видели и фотографировали с палочкой», — отметил собеседник.

Ранее Life.ru рассказывал, что онкобольной телеведущий Николай Дроздов вышел в ремиссию после лечения. Профессору пришлось проходить реабилитацию, включающую регулярные тренировки на специальных тренажёрах под руководством тренера. Два раза в неделю он занимался по два часа, укрепляя мышцы спины, ног и рук.