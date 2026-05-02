Без непотребств и с Божьей помощью: Для христиан запускают мобильную сеть

В США разрабатывают мобильную сеть для христиан со встроенной системой фильтрации контента. Об объявлении виртуального оператора Radiant Mobile сообщили сами разработчики, отметив, что проект сейчас проходит тестирование, а запуск по всей стране планируется уже на следующей неделе.

Создатели утверждают, что их детище — это не просто тарифный план, а защита на уровне сети. По их словам, автоматически будет блокироваться вредный контент, а родителям дадут реальные инструменты контроля доступа детей к информации.

Определённые категории материалов не смогут загружаться на устройство абонента. Речь идёт о блокировке контента сексуального характера, а также материалов, связанных с насилием, сатанизмом* и сектами. Фильтр на порнографию отключить нельзя, остальные ограничения можно настраивать.

Глава компании Пол Фишер заявил, что проект направлен на создание среды, ориентированной на христианские ценности, без контента, связанного с порнографией, ЛГБТ**-тематикой и трансгендерностью**. Разработчики считают интернет токсичной средой и выступают за фильтрацию.

Система работает через категоризацию сайтов: ресурс может относиться сразу к нескольким категориям, и если одна из них попадает под ограничения, страница блокируется. Компания привлекает к продвижению христианских блогеров и сотрудничает с тысячами церквей по всей стране, предлагая им часть доходов от подписок.

Подобные проекты на американском рынке уже существуют. С 2013 года работает оператор Patriot Mobile, который позиционирует себя как христианский и консервативный провайдер.

Главное о развитии электроники, софта и технологий будущего — в специальном разделе Life.ru.