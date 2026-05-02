«А цены кусаются»: Подключение к газу могут сделать бесплатным для пенсионеров

В России пенсионерам могут отменить плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он уже отправил соответствующее обращение министру энергетики РФ Сергею Цивилёву.

«В рамках социальной газификации граждане могут бесплатно подвести газ до границ земельных участков. Но <...> не упоминают, что за проектные работы, прокладку труб и монтаж оборудования на участке людям всё равно надо платить, а цены кусаются. По регионам доходят уже до полумиллиона рублей!» — написал в телеграм-канале политик.

В письме Миронов подчеркнул, что пора избавить пенсионеров от таких расходов, а газификацию сделать по-настоящему доступной. Политик добавил, что сейчас даже в тех регионах, где пожилым людям предоставляется компенсация за подключение к газу, порядок таких выплат «кривой» и редко помогает решить проблему.

