19-летний продавец салона связи задонатил стримершам ₽200 тыс. с карты клиента

Житель Подпорожья заплатил за настройку VPN почти 200 тысяч рублей. Деньги с его карты уходили неизвестному целый месяц, пока мужчина не обратился в полицию, сообщает Mash.

30-летний Василий не сумел самостоятельно разобраться в тонкостях прокси и туннелирования. Тогда он решил прийти за помощью в один из салонов сотовой связи в местном торговом центре. Консультировать клиента взялся 19-летний Григорий. Для оплаты услуги в 3 тысячи рублей парень попросил у Василия айфон с открытым банковским приложением.

Под видом перевода молодой человек привязал чужие банковские карты к своему телефону. В течение следующих нескольких недель он незаметно выводил от 500 до 10 тысяч рублей. Общая сумма ущерба превысила 199 тысяч рублей.

Владелец карты заметил, что средства уходят на счет неизвестного, и написал заявление. Вскоре Григория задержали. Он сознался в краже и рассказал, что тратил деньги на «скины» в видеоиграх и донаты стримершам, с которыми коротал досуг.

Суд постановил возместить всю сумму ущерба потерпевшему, а также выплатить 30 тысяч рублей штрафа и 15 тысяч за судебные издержки.

Ранее стало известно, что бесплатные VPN-сервисы могут следить за пользователями и продавать их данные, в том числе и преступникам. При правильной настройке VPN все данные шифруются. Однако эксперт советует не заходить в онлайн-банк и не совершать платежи с включённым VPN — это повышает риск перехвата трафика, кражи паролей и данных карт, вплоть до записи нажатий клавиш.