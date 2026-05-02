Главный католик Москвы Паоло Пецци подал в отставку

Главный католик Москвы Паоло Пеции подал в отставку. Об решении митрополита Архиепархии Божией Матери было объявлено в начале мессы в Кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Об этом сообщили в пресс-службе Архиепархии. Его пост займёт Николай Дубинин.

«Святейший Отец <...> назначил его превосходительство епископа Николая Дубинина, <...> вспомогательного епископа, Апостольским администратором», — говорится в сообщении.

Ранее Паоло Пецци отказался подписывать заявление Христианского межконфессионального консультативного комитета в поддержку гонимых христиан на Украине, в Молдавии, Грузии и Армении. Решение объяснено тем, что он не уполномочен на это.