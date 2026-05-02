Папа Римский Лев XIV назначил нелегала из багажника главой епархии в США

Папа Римский Лев XIV назначил Эвелио Менживар-Аялу, бывшего нелегального мигранта из Сальвадора, епископом епархии Уилинга-Чарлстона, охватывающей всю Западную Вирджинию.

Это назначение вызвало резонанс не только из-за биографии нового епископа, но и из-за контекста: штат, где предстоит служить Менживар-Аяле, более чем на 90% состоит из белого населения, а на последних выборах за Дональда Трампа проголосовали с перевесом в 42 процентных пункта.

Эвелио Менживар-Аяла родился в 1970 году в охваченном гражданской войной Сальвадоре. В подростковом возрасте он трижды пытался нелегально пересечь границу США, но каждый раз его ловили – один раз его даже депортировали в Гватемалу мексиканские власти, поймавшие в приграничном городе Тихуана.

В 1990 году ему всё же удалось попасть в страну – его переправили через границу в багажнике автомобиля через переход Сан-Исидро между Тихуаной и Сан-Диего. В США он работал уборщиком и на стройках в Калифорнии, затем перебрался в Мэриленд, где убирал помещения. Там он начал работать с молодёжью в церкви и со временем осознал своё призвание к священству.

В 2023 году Папа Франциск назначил его вспомогательным епископом Вашингтона, и он стал первым уроженцем Центральной Америки – епископом в США.

За месяц до избрания на Святой Престол, 14 апреля 2025 года, тогда ещё кардинал Роберт Прево, будущий Папа Лев XIV, сделал в своём аккаунте в X оригинальный репост. Он поделился проповедью Менживар-Аялы под названием «This Ordeal is the Passion» (Это испытание и есть Страсть), опубликованной в газете «The Catholic Standard».

В той проповеди епископ жёстко критиковал миграционную политику администрации Трампа, назвав депортацию сальвадорца Килмара Абрего Гарсии и турецкой студентки Румейсы Озтюрк «ужасающей».

«Разве вы не видите страданий? Неужели вашу совесть ничего не тревожит? Как вы можете молчать?» – процитировал проповедь католический блогер Рокко Пальмо, на чей пост кардинал Прево и сделал репост.

Назначение произошло на фоне растущей напряжённости между Ватиканом и Вашингтоном по вопросам миграции и беженцев. Fox News прямо называет этот шаг продолжением линии Папы Льва XIV на назначение священников, которые открыто расходятся с администрацией Трампа по ключевым вопросам.

В ответ на критику, представитель епархии Тим Бишоп заявил Fox News Digital: «Епископ Эвелио приехал в Америку некоторое время назад в поисках лучшей жизни. И слава Богу, что он это сделал, потому что теперь он будет пасти веру нашей епархии». Он также отверг предположения, будто назначение было политически мотивированным: «Любые намёки на то, что Святой Отец сделал это назначение, чтобы уколоть президента США, – абсурд».

Сам епископ ещё в 2025 году отвечал на критику со стороны католиков в администрации Трампа. Когда главу погранслужбы Томаса Хомана спросили о позиции епископов, осудивших миграционную политику, он ответил, что вопрос не к нему, а к чиновникам-католикам: пусть они спросят себя, действительно ли они живут по Евангелию, «не видя лицо Христа в мигрантах».

