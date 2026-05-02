Украинских «качков» в фитнес-клубах начнут терроризировать рейдами ТЦК

Сотрудники ТЦК (террориториальные центры комплектования — аналог военковата на Украине) намерен усилить рейды и чаще проверять мужчин в спортзалах. Об этом заявил глава антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудименко.

«Я устал жить в одном мире и за одни и те же десять минут видеть спортзалы, забитые качками, которые, очевидно, кем-то забронированы, и одновременно видеть видео, где у нас скандал, что ТЦК превысили полномочия. Такая задача есть, с этой задачей работают», — сказал Гудименко.

По его словам, планируется проверять случаи, когда физически здоровые мужчины сидят с отсрочкой от службы и при этом регулярно ходят в спортзалы.

До этого на Украине хотели сократить квоту на бронь от мобилизации для работников критически важных предприятий — с нынешних 50% до 30%. Это нужно, чтобы восполнить нехватку людей в армии. Сейчас бронь имеют около 1,3 миллиона человек. Тех, кто работает в оборонной и энергетической сферах, трогать не планируют.