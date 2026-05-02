2 мая, 14:40

В Вологде сотрудники ГАИ спасли девочку с кроликом из горящего дома

Обложка © Telegram / Ирина Волк

В Вологде сотрудники ГИБДД Евгений Гуров и Александр Меньшиков спасли 11-летнюю девочку с домашним кроликом из горящей квартиры, а также помогли вынести из дома лежачую пожилую женщину. Об этой истории рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские патрулировали улицу Некрасова, когда заметили дым и услышали детский крик. Гуров при помощи напарника забрался на козырёк подъезда, снял москитную сетку и вытащил школьницу, которая крепко прижимала к себе питомца. Позже стражи порядка помогли пожарным и медикам эвакуировать лежачую пенсионерку. Огонь вспыхнул из-за мужчины, который забыл еду на включённой плите и ушёл спать.

Балконы в огне: В Люберцах произошёл крупный пожар в 17-этажке
Ранее сообщалось, что в посёлке Высокий (ХМАО) при ночном пожаре в частном доме погибли семь человек, среди них четверо детей. Вызов поступил в 01:58, возгорание удалось локализовать к 03:06. Предварительная причина — нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов.

Владимир Озеров
