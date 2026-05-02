2 мая, 14:34

Путин подписал закон о создании игорной зоны в Республике Алтай

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание игорной зоны на территории Республики Алтай. Документ опубликован 2 мая на официальном портале правовой информации.

Решение включить регион в перечень субъектов, где могут появляться такие зоны, связано с высоким туристическим потенциалом горной республики. Кроме того, реализация законопроекта позволит создать новые рабочие места для местных жителей. Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации — 12 мая.

В настоящее время в России действуют четыре игорные зоны. Это «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Красная поляна» в Краснодарском крае и «Приморье» в Приморском крае. Ещё одна точка под названием «Золотой берег» строится в Крыму. Республика Алтай станет пятым регионом, где легально разрешат работу игорных заведений.

Напомним, 29 апреля, Совет Федерации одобрил закон о появлении новой игорной зоны на Алтае, которая должна стать шестой подобной территорией в стране. Ожидается, что ежегодные поступления в бюджет от её деятельности составят не менее 300 миллионов рублей.

BannerImage
Юрий Лысенко
