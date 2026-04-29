Казино на Алтае: Совфед одобрил создание шестой игорной зоны в России

Совет Федерации одобрил закон о создании новой игорной зоны на Алтае. Она должна стать шестой такой территорией в России.

Сейчас в стране уже действуют несколько игорных зон: «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Красная поляна» в Краснодарском крае и «Приморье» в Приморском крае. Ещё одна зона — «Золотой берег» в Крыму — находится в стадии строительства.

По предварительным оценкам, новый проект на Алтае может создать около тысячи рабочих мест. Также ожидается, что он будет ежегодно приносить в бюджет не менее 300 млн рублей. Игорные зоны в России создаются на отдельных территориях, где разрешена деятельность казино и других объектов азартной индустрии. Авторы инициативы рассчитывают, что новый проект поможет привлечь туристов, инвесторов и дополнительные доходы в регион.

Игорный бизнес в России после реформы 2000-х фактически вывели из обычных городов. Федеральный закон №244-ФЗ закрепил, что казино и залы игровых автоматов могут работать только в специально созданных игорных зонах, а не в любых торговых центрах или отелях, как это было раньше.

При этом власти Алтая обещают, что проект будет работать в жёстких правовых рамках и под государственным контролем.