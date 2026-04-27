«В России свободы гораздо больше»: Жители Германии облюбовали село на Алтае
Kp.ru: Жители Германии активно переселяются в село Гальбштадт на Алтае
Семья Шперлингов решила покинуть Германию и перебраться в алтайское село Гальбштадт после того, как немецкие власти отправили Украине пять тысяч защитных касок. Супруги поделились историей своего переезда с kp.ru. Аналогично поступила молодая семья Вильмс — они и десятки других граждан ФРГ массово устремились в российскую глубинку в надежде начать новую жизнь.
Полгода назад из Штутгарта в село приехал 44-летний Евгений Рольгайзер (в 16 лет он переехал в Германию из Караганды). Мужчина признался, что с началом СВО на него и таких, как он, стали показывать пальцем: иные знакомые даже здороваться перестали, кто-то принялся упрекать за всех русских. Мужчине было трудно донести, что он чистокровный немец. В итоге они с женой приняли решение отправиться в Россию.
Переселенец рассказал, что сейчас воспитывает детей без оглядки на школьные уроки о половом созревании и гендерном многообразии. Мужчина признался, что многие его бывшие соотечественники тоже хотели бы перебраться в Россию, но не могут из-за финансовых и семейных обстоятельств.
«На мой взгляд, в России свободы гораздо больше: здесь ты человек, а там — раб «золотой клетки», — подчеркнул собеседник издания.
Ранее житель Латвии Александр Бангер устал от русофобских настроений на родине и тайком, забрав кошку и пожилую мать, уехал в Россию. Оказавшись в РФ, он понял, что находится дома. По словам мужчины, власти прибалтийской республики всеми способами изживают из страны всё, что связано с Россией.
