Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 13:05

«В России свободы гораздо больше»: Жители Германии облюбовали село на Алтае

Kp.ru: Жители Германии активно переселяются в село Гальбштадт на Алтае

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Семья Шперлингов решила покинуть Германию и перебраться в алтайское село Гальбштадт после того, как немецкие власти отправили Украине пять тысяч защитных касок. Супруги поделились историей своего переезда с kp.ru. Аналогично поступила молодая семья Вильмс — они и десятки других граждан ФРГ массово устремились в российскую глубинку в надежде начать новую жизнь.

Полгода назад из Штутгарта в село приехал 44-летний Евгений Рольгайзер (в 16 лет он переехал в Германию из Караганды). Мужчина признался, что с началом СВО на него и таких, как он, стали показывать пальцем: иные знакомые даже здороваться перестали, кто-то принялся упрекать за всех русских. Мужчине было трудно донести, что он чистокровный немец. В итоге они с женой приняли решение отправиться в Россию.

Жители Германии лидируют среди иностранцев, желающих получить гражданство России

Переселенец рассказал, что сейчас воспитывает детей без оглядки на школьные уроки о половом созревании и гендерном многообразии. Мужчина признался, что многие его бывшие соотечественники тоже хотели бы перебраться в Россию, но не могут из-за финансовых и семейных обстоятельств.

«На мой взгляд, в России свободы гораздо больше: здесь ты человек, а там — раб «золотой клетки», — подчеркнул собеседник издания.

Участвовавший в СВО американец Грегори Рассел получил гражданство РФ

Ранее житель Латвии Александр Бангер устал от русофобских настроений на родине и тайком, забрав кошку и пожилую мать, уехал в Россию. Оказавшись в РФ, он понял, что находится дома. По словам мужчины, власти прибалтийской республики всеми способами изживают из страны всё, что связано с Россией.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Германия
  • Общество
  • Алтай, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar