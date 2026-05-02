Над Тульской областью сбили украинский БПЛА, пострадавших нет

Над Тульской областью средства противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет», — написал глава региона в своём телеграм-канале. Ранее Миляев сообщал о 16 сбитых над областью украинских БПЛА.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 2 мая средства ПВО РФ уничтожили 215 украинских беспилотников самолётного типа над российскими регионами. Дроны сбиты в двенадцати областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, а также над Азовским и Чёрным морями.