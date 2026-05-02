Викарий Горбунов: Нового архиепископа в Москве назначит Папа Римский

Всех епископов в Католической церкви, в том числе и в Москве, назначает Папа Римский. Когда произойдёт назначение нового главы архиепархии Божией Матери в столице — неизвестно, сроки устанавливает только понтифик. Об этом ТАСС сообщил генеральный викарий архиепархии священник Кирилл Горбунов.

«Всех епископов в Католической церкви назначает Папа, епископ Рима. Он свободен в своём решении, в том числе и в том, что касается сроков, поэтому нельзя сказать, сколько продлится ожидание», — сказал викарий.

Ранее сообщалось, что действующий глава архиепархии Павел Пецци подал в отставку. Временно его пост займёт Николай Дубинин.