В подмосковном Краснозаводске горит склад на площади 2 тыс. квадратов

В подмосковном Краснозаводске произошёл пожар в здании склада. Возгорание локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

«Пожар возник в складском здании Краснозаводска по адресу: ул. Лётчика Монетова, д. 7, строение 1», — сказали ТАСС в министерстве.

К тушению привлечены 28 человек и 7 единиц техники. Информация о пострадавших пока не поступала. Причины возгорания устанавливаются. На месте работают пожарные расчёты. Жителей близлежащих домов эвакуировать не стали — угрозы распространения огня на жилые строения нет.

Ранее сообщалось, что в Люберцах произошёл пожар в 17-этажном доме: возгорание началось на 15-м этаже и перекинулось на балконы 16-го и 17-го. Эвакуированы 24 жильца, включая трёх детей, один человек спасён с 17-го этажа.