СПГ-танкер с газом для Индии благополучно пересёк Ормузский пролив

Танкер-газовоз MT Sarv Shakti, следующий под флагом Маршалловых островов в индийский порт Вишакхапатнам, благополучно пересек Ормузский пролив. Об этом передаёт агентство ANI со ссылкой на официальные источники.

«Согласно официальным источникам, MT Sarv Shakti... везущий 46 313 метрических тонн СПГ (индийский груз) с 20 членами экипажа на борту, включая 18 индийцев, сегодня, 2 мая 2026 года, благополучно пересёк Ормузский пролив и, как ожидается, прибудет в Вишакхапатнам 13 мая 2026 года», — говорится в материале агентства.

Посол Ирана в Нью-Дели Мохаммад Фатхали 30 апреля заверил, что индийские суда могут без ограничений осуществлять транзит через пролив и будут проходить в условиях полной безопасности. Напомним, эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке этого ключевого маршрута поставок нефти и газа из стран Персидского залива, что вызвало рост цен на топливо и промышленную продукцию во всём мире. Однако для Индии, судя по всему, сделано исключение.

Напомним, сообщалось, что супертанкер Sarv Shakti под флагом Маршалловых островов с 45 тысячами тонн сжиженного газа для индийской госкомпании Indian Oil Corporation попытается пройти через Ормузский пролив. Он стал первым танкером, связанным с Индией, успешно преодолевшим пролив на фоне практически остановленного движения.