Расправа над офицером запрещённого в РФ подразделения «Азов»* во время вооружённого бунта украинских военных свидетельствует о глубочайшем кризисе морально-психологического состояния в рядах Вооружённых сил Украины. Об этом заявили в пресс-службе управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области.

В УВД ВГА отметили, что прямое вооружённое сопротивление командованию говорит о потере доверия к офицерам, истощении личного состава и понимании бессмысленности дальнейших штурмов.

«Участившиеся случаи «братоубийственных» перестрелок внутри подразделений демонстрируют разложение воинской дисциплины и отсутствие мотивации — страх перед собственными командирами начинает превышать страх перед противником. Такое положение дел делает выполнение наступательных задач практически невозможным и предвещает дальнейшую дезорганизацию украинских сил на наиболее напряжённых участках фронта», — говорится в сообщении.

