«Братоубийственные перестрелки»: Убийство офицера «Азова»* показывает разложение ВСУ
ВГА: Мятеж в ВСУ и убийство офицера Азова* указали на кризис в украинской армии
Расправа над офицером запрещённого в РФ подразделения «Азов»* во время вооружённого бунта украинских военных свидетельствует о глубочайшем кризисе морально-психологического состояния в рядах Вооружённых сил Украины. Об этом заявили в пресс-службе управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области.
В УВД ВГА отметили, что прямое вооружённое сопротивление командованию говорит о потере доверия к офицерам, истощении личного состава и понимании бессмысленности дальнейших штурмов.
«Участившиеся случаи «братоубийственных» перестрелок внутри подразделений демонстрируют разложение воинской дисциплины и отсутствие мотивации — страх перед собственными командирами начинает превышать страх перед противником. Такое положение дел делает выполнение наступательных задач практически невозможным и предвещает дальнейшую дезорганизацию украинских сил на наиболее напряжённых участках фронта», — говорится в сообщении.
По данным российских силовых структур, в результате мятежа ликвидирован капитан «Азова»* Сергей Маловичко. Причиной бунта стал отказ группы военнослужащих выполнять боевую задачу из-за некомпетентности офицера, чьи предыдущие решения уже приводили к массовым потерям.
*Организация признана террористической и запрещена в России.