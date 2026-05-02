Реформы, маркетплейсы и брейкданс: Туркменистан осторожно выходит из самоизоляции

Туркменистан демонстрирует признаки постепенного смягчения внутренней политики и ограничений, хотя жёсткий контроль со стороны властей сохраняется. Об этом сообщает Reuters.

Республика остаётся одной из самых закрытых в мире, но после прихода к власти в 2022 году Сердара Бердымухамедова наблюдаются «осторожные» перемены. В Ашхабаде развивается частный сектор, в том числе в сфере электронной коммерции.

С 2022 года власти страны, где проживает около 7,7 млн человек, всё чаще заявляют о намерении упростить визовый режим, вступить во Всемирную торговую организацию и диверсифицировать экономику. Новый президент также укрепил дипломатические связи, совершая зарубежные поездки чаще предшественников.

Западные дипломаты, работающие в Ашхабаде, отмечают, что изменения происходят медленно и связаны с поколенческими сдвигами внутри элиты. Один из собеседников агентства сообщил, что часть правящих кругов заинтересована в реформах, а уровень личных свобод «умеренно увеличился». При этом страна остаётся сложной для инвесторов: сохраняются двойные валютные курсы, а политическая система остаётся закрытой.

Наиболее заметные перемены происходят в обществе. Несмотря на ограничения, растёт популярность соцсетей. Изменения затронули и культурную сферу — в стране фиксируется рост популярности брейкданса.

«Мы хотим, чтобы наши ребята, наши туркменские спортсмены, соревновались, например, на чемпионатах Азии, чемпионатах мира. А в будущем, если Бог даст, и на Олимпийских играх», — заявил преподаватель спортивной школы в Ашхабаде Мухаммет Байрамгулыев.

По оценке Reuters, перемены носят ограниченный характер и касаются прежде всего экономики и общественной жизни. Политическая система по-прежнему остаётся под жёстким контролем властей.

Год назад правительство Туркменистана приняло закон о введении электронных виз, упростивший въезд иностранцев. Путешественники могут заполнить упрощённую онлайн-форму, письма-приглашения больше не требуются. Тогда же бывший президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил о готовности поставлять газ в Европу, отметив, что сотрудничество Ашхабада и ЕС выгодно обеим сторонам. Надежду на такие поставки, в частности, выражала Венгрия.

В декабре 2025 года Соединённые Штаты сняли запрет на оформление неиммиграционных виз для граждан Туркменистана. Из опубликованной прокламации Белого дома следовало, что это решение принято благодаря конструктивному взаимодействию и заметному прогрессу, которого добилась республика.