Суд отправил под домашний арест замглавы ВЭБ.РФ Артёма Довлатова

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения заместителю председателя ВЭБ.РФ Артёму Довлатову в виде домашнего ареста. Фигуранта обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается в электронной базе судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Довлатова А. С. по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — отмечается в материалах дела.

