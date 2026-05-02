Боевую гранату нашли у мусорки на северо-востоке Москвы

Жители дома на Ясном проезде на северо-востоке Москвы обнаружили боевую гранату. Опасную находку сделали около 19 часов вечера — граната лежала прямо у мусорного бака. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Люди сразу вызвали полицию и кинологов. Правоохранители оцепили место происшествия, а прибывшие сапёры подтвердили, что граната не учебная. Специалисты готовятся к обезвреживанию снаряда.

