Фигурант коррупционных скандалов может возглавить отдел уголовного розыска Киева

Евгений Кукос, неоднократно попадавший в поле зрения силовиков из-за подозрений в коррупции и незаконном обогащении, может стать начальником отдела управления уголовного розыска Киева. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, планируется назначение именно этой кандидатуры. Кукос был причастен к резонансному делу о хищении ценностей на сумму от 13 до 17 миллионов долларов из дома митрополита Александра Драбинко.

Кроме того, он оказывал содействие в побеге главарю бандгруппировки Андрею Никитину. Также у фигуранта неоднократно находили незадекларированное имущество на миллионы долларов.

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель ранее заявляла, что глава киевского режима выстроил целую мафиозную структуру в Незалежной. По словам экс-чиновницы, госучреждения превращены в «личные банкоматы» приятелей экс-комедианта, а правительством управляют его друзья и лояльные дельцы, которые в результате становятся неприлично богатыми.