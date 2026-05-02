В аэропортах Геленджика и Сочи ввели временные ограничения на полёты
Аэропорты Геленджика и Сочи приостановили приём и выпуск авиарейсов. В воздушных гаванях ввели временные ограничения на полёты. Решение приняли для обеспечения безопасности, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Пассажирам и тем, кто встречает прибывающих, рекомендуют следить за изменениями на онлайн-табло аэропортов. Также стоит проверять сайты авиакомпаний — перевозчики публикуют актуальную информацию о рейсах. О снятии ограничений сообщат дополнительно.
Ранее похожие меры приняли в аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова. Также временно ограничил работу московский аэропорт Шереметьево — это решение связано с обеспечением безопасности полётов.
