Аэропорт Шереметьево временно принимает и отправляет рейсы по согласованию

«Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в публикации .

Также ранее была ограничена работа аэропорта Сочи. В пресс-службе воздушной гавани отчитались о спокойной обстановке в терминале и работе сотрудников, направленной на безопасность пассажиров. Для удобства людей в зале установили кулеры с водой, выдали 236 ковриков для отдыха и добавили 200 скамеек. Отдельное помещение выделили для родителей с детьми, где надули 30 матрасов, а в терминале начали дежурить менеджеры по гостеприимному сервису. К настоящему моменту аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.