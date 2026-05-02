Аэропорт Сочи выдал пассажирам коврики и матрасы из-за задержек

Аэропорт Сочи всё ещё не принимает и не отправляет самолёты. В пресс-службе авиагавани сообщили, что обстановка в терминале спокойная. Сотрудники направляют все меры на безопасность пассажиров.

Для комфорта людей в зале поставили кулеры с питьевой водой. Пассажирам выдали 236 ковриков для отдыха. Также установили 200 дополнительных скамеек. Родителей с детьми разместили в отдельном помещении — там надули 30 матрасов.

В пресс-службе пояснили, что в терминале работают менеджеры по гостеприимному сервису. Пассажиры могут смело обращаться к ним за помощью. Также всегда можно подойти к сотрудникам на стойке информации в секторе В2. Как только ограничения снимут — воздушные суда вернутся в Сочи. Аэропорт обслужит их согласно очерёдности и отправит по городам назначения.

Напомним, временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Сочи ввели вечером 1 мая. Пассажирам и встречающим рекомендуют следить за обновлениями на онлайн-табло авиагавани. Также стоит проверять сайты авиакомпаний.