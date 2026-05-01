1 мая, 16:38

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на приём и выпуск авиарейсов

Табло аэропорта Шереметьево в Москве. Обложка © Life.ru

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.

Причины введения ограничений не уточняются. Пассажирам и встречающим рекомендуется следить за обновлениями информации на онлайн-табло авиагавани и на сайтах авиакомпаний. О снятии лимитов будет сообщено дополнительно.

«Ижавиа» начала аудит подготовки самолётов к полётам из-за решения Росавиации

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в десяти аэропортах России, начиная с 2:10 мск. Первым работу приостановил аэропорт Ульяновска, затем Самара, Казань, Чебоксары, Бугульма, Нижнекамск, Оренбург, Уфа, Ижевск и Челябинск. Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Анастасия Никонорова
