В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на приём и выпуск авиарейсов
Табло аэропорта Шереметьево в Москве.
В аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.
Причины введения ограничений не уточняются. Пассажирам и встречающим рекомендуется следить за обновлениями информации на онлайн-табло авиагавани и на сайтах авиакомпаний. О снятии лимитов будет сообщено дополнительно.
Ранее Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в десяти аэропортах России, начиная с 2:10 мск. Первым работу приостановил аэропорт Ульяновска, затем Самара, Казань, Чебоксары, Бугульма, Нижнекамск, Оренбург, Уфа, Ижевск и Челябинск. Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
