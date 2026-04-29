Росавиация ввела ограничения ещё в десяти аэропортах России

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели ещё в десяти аэропортах России. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения начали действовать с 2:10 по московскому времени. Первым работу приостановил аэропорт Ульяновска. Вслед за ним в 2:43 ограничения ввели в Самаре. К 3:45 к ним присоединились Казань и Чебоксары. Затем в 3:59 под ограничения попали Бугульма и Нижнекамск. В 4:25 меры затронули Оренбург и Уфу. В 4:50 — Ижевск, в 5:23 — Челябинск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Севастополе расчёты противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о ликвидации двух воздушных целей. Дроны сбили в районе Качи и Балаклавском районе. По информации спасательной службы, гражданские объекты не пострадали.