В аэропортах Тамбова, Пензы и Саратова ввели план «Ковёр»

В трёх российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения введены в аэропорту Тамбова (Донское), а также в Пензе и Саратове (Гагарин). Во всех случаях мера необходима для обеспечения безопасности полётов.

Ранее Life.ru писал, что в ходе атак Вооружённых сил Украины на Белгородскую область пострадали три человека в селе Новая Таволжанка. У девушки диагностировали баротравму. У одного мужчины — минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение шеи и касательные раны головы. У второго мужчины — минно-взрывная травма, баротравма, ушибы грудной клетки и ноги. Также дроны нанесли удары по социальным объектам, частным домам и предприятиям.