2 мая, 21:49

Самому младшему из погибших при пожаре в ХМАО детей был год

Обложка © СУ СК по ХМАО — Югре

Самому младшему из детей, погибших при ночном пожаре в посёлке Высокий в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), исполнился один год с небольшим. Старшему подростку было 15 лет. Информацию уточнили в силовых структурах региона.

«При пожаре погибли дети 2011, 2013, 2015 годов рождения. Ещё одному был год с небольшим», приводит комментарий источника ТАСС.

Напомним, в посёлке Высокий (входит в состав города Мегион) при ночном пожаре в частном доме погибли семь человек. Среди погибших были четверо детей. Сигнал о возгорании поступил в 01:58. Пожарные взяли огонь под контроль к 03:06. Предварительная причина трагедии — нарушение правил безопасности при обращении с электроприборами. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Лия Мурадьян
  Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
