В Шереметьево ввели ограничения на полёты

Представитель Росавиации Артём Кореняко официально сообщил о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Это произошло в 02:25 по московскому времени.

«Аэропорт Шереметьево. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – говорится в заявлении ведомства.

Решение было принято в рамках стандартного протокола при возникновении потенциальных угроз в воздушном пространстве столичного региона. Пассажирам и авиакомпаниям рекомендовано сверяться с информацией на табло и официальными каналами аэропорта.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом в ночь на 3 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб выехали на место падения обломков.