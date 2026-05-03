Число уничтоженных над Ленобластью беспилотников выросло до 43

В ночь на 3 мая ВСУ устроили массированную атаку дронами на Ленинградскую область. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили уже 43 украинских беспилотника.

«Боевая работа продолжается. Силы и средства ПВО отражают массовую атаку противника», – заявил глава региона.

Ранее сообщалось о 35 уничтоженных БПЛА. Это одна из самых масштабных попыток атаки на регион.

Также сегодня ночью ВСУ пытались атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников.