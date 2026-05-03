Число сбитых дронов над Ленобластью возросло до 51

Количество сбитых в Ленинградской области украинских беспилотников увеличилось до 51. В регионе продолжают работать средства противовоздушной обороны, которые отражают налёт дронов ВСУ, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 51. Боевая работа продолжается», — написал он в Telegram-канале.

О возможных последствиях на земле пока не сообщается.

Также в регионе остаётся закрытым аэропорт Пулково. В Росавиации сообщили, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области повлияли на маршруты из Калининграда и обратно. Непосредственно в Пулково три рейса отменили, ещё 17 — задержали.

При этом в московских аэропортах Внуково и Шереметьево ограничения уже сняли. Приём и выпуск воздушных судов возобновлён в штатном режиме. Авиагавани закрывали накануне вечером 2 мая.