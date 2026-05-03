Профессор из Вены рассказал, как остановить 45% случаев деменции

Около 45% факторов риска деменции поддаются коррекции, поэтому значительную часть возрастных нарушений можно предотвратить за счёт образа жизни, сформированного ещё в молодости. Об этом заявил профессор университета имени Зигмунда Фрейда в Вене Эмиэль Воутерс на конференции в Вене по теме активного долголетия.

«На около 45% факторов риска деменции можно повлиять, а значит, существенную часть возрастных нарушений можно предотвратить за счёт образа жизни, сформированного ещё в молодом возрасте», — сказал учёный.

Американская кардиологическая ассоциация выделяет восемь ключевых факторов здорового старения: отказ от курения, полноценный сон, здоровое питание, физкультура, контроль давления, липидов, веса и уровня глюкозы. Те же факторы во многом определяют здоровье мозга.

Ранее нарколог заявил, что самым мощным стимулятором развития деменции является систематическое употребление алкоголя. Таким образом, мозг 40-летнего любителя выпить на МРТ будет выглядеть так же, как и мозг 60-летнего человека.