«Наш великий госсекретарь»: Рубио стал диджеем на свадьбе и устроил гостям «отвал башки»

Госсекретарь США Марко Рубио появился за диджейским пультом на свадьбе в ночном клубе в Майами. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на директора управления Белого дома по кадровым вопросам Дэна Скавино-младшего.

Рубио подрабатывает диджеем на свадьбе. Видео © X / Dan Scavino

«Наш великий госсекретарь тоже диджеит на свадьбах! Вот он сегодня вечером за работой на семейной свадьбе. Вперёд!!!» — написал Скавино в X.

Рубио поставили за пульт с ноутбуком и наушниками. Из-за длинного списка функций его часто называют «секретарём всего» — он также советник по нацбезопасности и главный архивариус Национального архива США. Кстати, диджеем иногда подрабатывает и президент Дональд Трамп на вечеринках в Мар-а-Лаго.

Судя по реакции гостей, диджей-сет главы Госдепа был замечательным.

Никогда не поздно пробовать что-то новое и расширять круг своих увлечений. Ранее Life.ru рассказывал, как найти хобби после 40 лет. По словам психологов, самое главное в этом процессе — не оценивать себя и свои результаты, а сканировать свои ощущения.