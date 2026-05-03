3 мая, 09:05

Юная арабка с русскими корнями покорила Сеть «Калинкой-малинкой» на двух языках

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jemilia_me

Девятилетняя девочка Эмилия Джабер с русскими и иорданскими корнями покорила поклонников арабского шоу The Voice Kids: Ahla Sawt (аналог российской передачи «Голос. Дети»). Малышка вышла на сцену и спела «Калинку-малинку» сразу на двух языках: русском и арабском. Кадры разлетелись в Сети, а Эмилия стала безумно популярной за пределами России.

Песня Эмилии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jemilia_me

Девочка давно занимается пением, а также гимнастикой. Она живёт с родителями сразу на две страны: ОАЭ и РФ. Семья приняла решение воспитать в ребёнке любовь к обеим культурам. На сцену популярного шоу девочка вышла в русском народном костюме и свободно спела «Калинку» на двух языках, чем вызвала восхищение жюри, которое моментально отдало ей свои голоса.

Ранее сообщалось, что на Украине значительная часть населения продолжает регулярно обращаться к русскоязычным медиа, несмотря на текущую информационную политику. Это подтвержилось в ходе исследования, проведённого в Киеве.

