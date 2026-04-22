22 апреля, 14:40

План по «отмене» русского языка провален: Большинство украинцев не могут прожить без него и дня

Более 70% украинцев продолжают регулярно смотреть контент на русском языке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

На Украине значительная часть населения продолжает регулярно обращаться к русскоязычным медиа, несмотря на текущую информационную политику. Об этом сообщила министр культуры Татьяна Бережная, ссылаясь на совместное исследование с аналитической компанией Gradus, передаёт «Страна.ua».

«71% украинцев регулярно потребляет русскоязычный контент. А почти четверть из них делают это ежедневно», — сказала она.

Также участники исследования отметили, что русскоязычный контент остаётся широко доступным в интернете, что влияет на его потребление. Около четверти опрошенных сообщили, что обращаются к таким материалам ежедневно.

Ранее в Одессе предложили ввести ограничения на использование русского языка и связанного с ним культурного контента к началу туристического сезона. Ряд украинских городов уже утвердил мораторий на русскоязычный культурный продукт, и эта практика, как она считает, показала свою эффективность.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
