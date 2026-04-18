От защиты до ненависти: Лавров напомнил о забытых высказываниях Зеленского 2014 года
Лавров оценил изменение риторики Зеленского в отношении русского языка
Обложка © ТАСС / Александр Щербак, LiveMedia
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что риторика Владимира Зеленского в отношении русского языка со временем кардинально изменилась. Выступая на Анталийском дипломатическом форуме глава МИД РФ напомнил, что в 2014 году Зеленский, не занимая тогда пост президента, высказывался в поддержку права жителей Донбасса свободно использовать русский язык.
«Ещё в 2014 году Зеленский просил, чтобы жителям Донбасса дали говорить на русском языке. <…> С тех пор Зеленский в интервью, которые в том числе были и до начала специальной военной операции, называл русских «существами», — отметил министр.
Также глава российской дипломатии добавил, что впоследствии Зеленский, по его словам, призывал недовольных политикой Украины граждан переезжать в Россию. Лавров связал эти высказывания с изменением политической позиции украинского руководства в разные периоды времени.
Ранее Лавров заявил, что утверждения Владимира Зеленского о неработающем нефтепроводе «Дружба» не соответствуют действительности. В своём выступлении глава МИД РФ также затронул тему обсуждаемой в Европе финансовой помощи Украине в виде крупного кредита.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.