«Не зря работал»: Звезде «Мосгаза» Смолякову понравилось в Израиле

Звезда сериала «Мосгаз» Андрей Смоляков дал откровенное интервью, в котором рассказал о своей жизни в Израиле. Актёр признался, что чувствует себя в новой стране комфортно. Одна из главных причин — возможность общаться на родном языке. Видео опубликовано на You-Tube-канал Sheinkin40.

«Мне здесь хорошо, я тут могу не прибегать к иностранным языкам и не прибегаю», — пояснил артист.

По словам Смолякова, скучать ему тоже не приходится. Его радуют местные пейзажи и культурная жизнь: море, театры и музеи. Кроме того, он ценит возможность быстро добраться до любой точки страны. Как и в России, на улицах Израиля актёра часто узнают и дарят улыбки.

«Идёшь по набережной и понимаешь, что я все-таки не зря работал», — делится он.

Ранее сообщалось, что российский актёр Дмитрий Назаров, который последние три года проживал во Франции, принял решение вернуться на родину. Основной причиной возвращения стали серьёзные финансовые трудности, которые уже вынудили его продать одну из квартир в Каннах. По словам знакомых семьи, 68-летний артист и его 59-летняя супруга Ольга Васильева собирают лишь половину зрительных залов на своих концертах, денег катастрофически не хватает, а сбережения подходят к концу.