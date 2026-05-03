Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 09:43

Крысы захватили ЖК в Новой Москве и грызут машины, «смеясь» над отчётами о дератизации

Крысы заполонили ЖК в Новой Москве и грызут проводку в машинах жильцов

Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В ЖК «Саларьево Парк» в Новой Москве крысы заполонили дворы из-за мусорного коллапса. Они грызут проводку в машинах, живут возле детских площадок, а дератизация их мало заботит. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

В ЖК «Саларьево Парк» в Новой Москве крысы заполонили дворы. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Нашествие началось в конце февраля, когда сошёл снег. Сотрудники месяцами не вывозили отходы, УК игнорировала жалобы. Теперь больше всего крыс собирается у контейнеров, а люди боятся выходить с мусором.

У одной жительницы грызун забрался в авто и перегрыз проводку. УК отчитывается о дератизации, но крыс становится только больше. Жильцы опасаются инфекций — хвостатые переносят более 80 болезней, заразиться можно даже через пыль.

«Крысу-француженку» застали утром за завтраком в витрине московской шаурмичной
«Крысу-француженку» застали утром за завтраком в витрине московской шаурмичной

Ранее Life.ru рассказывал, как житель Московской области заказал доставку из магазина «Пятёрочка», а «в подарок» ему прислали оттуда ещё и крысу. Грызун успел полакомиться двумя батонами, пока курьер вёз заказ к клиенту.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Животные
  • SHOT проверка
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar