Житель Подмосковья заказал в «Пятёрочке» фрукты, пельмени и хлеб и получил бонусом мышь
В Подмосковье покупатель нашёл живую мышь в заказе из «Пятёрочки».
Живая мышь оказалась в заказе из «Пятёрочки» у жителя Красногорска Олега. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, вместе с молочкой, фруктами, пельменями и хлебом мужчина получил нежданного «питомца», который успел сильно погрызть два батона.
В Подмосковье покупатель нашёл живую мышь в заказе из «Пятёрочки». Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Сумма заказа составила около двух тысяч рублей. Олег обратился в поддержку магазина. Там ему вернули всего 100 рублей за испорченный хлеб и пообещали начислить бонусы. Для того чтобы заменить остальные продукты, сотрудники попросили вернуть весь заказ целиком. Однако погрызенные батоны к тому моменту уже были выброшены, а самого мышонка мужчина отпустил на волю. В итоге полной компенсации за испорченный заказ он так и не получил.
Ранее сообщается, что жители города Заозёрный в Красноярском крае жалуются на появление мелких червей в водопроводной воде. Прозрачных или белых червячков длиной до сантиметра люди обнаруживают в воде из-под крана с 2023 года. Одна из жительниц рассказала, что впервые заметила примеси ещё прошлым летом.
