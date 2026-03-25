Вода с червями течёт из кранов в сибирском городе уже три года

Жители города Заозёрный в Красноярском крае сообщают о появлении в водопроводной воде мелких червей. Люди утверждают, что из-за этого опасаются использовать воду для питья и приготовления пищи. Об этом стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ.

Вода с «червями» течёт из кранов в Красноярском крае уже три года. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Жалобы на «живую» воду в Заозёрном поступают уже с 2023 года. Жители отмечают, что в воде из-под крана периодически обнаруживаются мелкие прозрачные или белые червячки длиной до одного сантиметра. Так, одна из жительниц дома на улице Карла Маркса рассказала, что впервые заметила подобные примеси ещё летом прошлого года.

Вода с «червями» течёт из кранов в Красноярском крае уже три года. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

С тех пор воду из-под крана в быту используют ограниченно — преимущественно для хозяйственных нужд, а для питья и приготовления пищи применяют привозную или фильтрованную воду. При этом даже фильтры не всегда справляются: картриджи приходится менять несколько раз в месяц, однако иногда в воде всё равно появляются черви.

Аналогичные проблемы фиксируются не только в многоквартирных домах, но и в частном секторе. По словам одного из местных жителей, несмотря на новые пластиковые трубы в доме, сетевые фильтры регулярно забиваются, и их приходится менять примерно раз в два месяца. При этом, как отмечают жители, зимой ситуация временно улучшается, однако с наступлением тепла проблема возвращается. Горожане направляют обращения в водоканал и управляющие компании, однако, по их словам, получают ответы о том, что качество воды соответствует установленным нормам.

Экобиологи поясняют, что обнаруженные организмы являются нематодами — микроскопическими червями, обитающими в воде и почве и питающимися бактериями. В большинстве случаев они не представляют опасности для человека, однако среди тысяч их разновидностей встречаются и те, которые могут вызывать расстройства желудочно-кишечного тракта. Специалисты отмечают, что даже наличие безвредных организмов в водопроводной воде может свидетельствовать о проблемах с её очисткой или состоянием системы водоснабжения.

