В Подмосковье запустили обновлённую станцию очистки воды и промыли сети

В Солнечногорске модернизировали станцию обезжелезивания — после реконструкции специалисты проверяют качество воды поэтапно, от скважины до крана. О ходе работ и исследованиях сообщает 360.ru.

Проблемы с примесями в Смирновке возникали из-за устаревшего водозаборного узла. Реконструкцию завершили 15 марта. Теперь вода из скважины проходит очистку, собирается в накопителях, и только потом попадает в сеть. На каждом этапе берутся пробы.

«Пробы воды сейчас уже отправлены в лабораторию ресурсоснабжающей организации. Результат обычно в течение суток», — пояснил главный советник главы округа Александр Чурбанов.

Параллельно ведётся промывка труб под высоким давлением. Слив идёт в канализацию, чтобы осадок не попал на рельеф. В подвалах домов сотрудники УК также прочищают внутридомовые сети — без этого финального шага жильцы могут не заметить улучшений.

Начальник управления ЖКХ Никита Иванов подтвердил, что работы включали замену фильтрующего материала на ВЗУ. Проблема примесей, характерная для многих территорий Подмосковья, в Смирновке решена.

